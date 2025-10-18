السبت 18 أكتوبر 2025
محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية منصة للتكامل بين الزراعة والصناعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية تمثل نقلة نوعية في تاريخ المهرجان منذ انطلاقه، مشيرًا إلى أنها تُعد نسخة متميزة من حيث الرؤية واتساع المشاركة وحجم المشروعات المطروحة، وتعكس مرحلة جديدة من النضج المؤسسي في هذا القطاع الحيوي.

منصة للتكامل بين الزراعة والصناعة والتصدير 

وأوضح محافظ بني سويف، أن المهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات أو استعراض التجارب، بل أصبح منصة حقيقية للتكامل بين الزراعة والصناعة والتصدير والبحث العلمي، بما يحقق الترابط الكامل في السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المصنع ثم إلى السوقين المحلي والعالمي.

وأضاف محافظ بني سويف، أن الرؤية الحالية لعمل المحافظة في هذا القطاع تقوم على أربعة أبعاد رئيسية، تشمل تأصيل الهوية الوطنية للنباتات الطبية والعطرية كتراث اقتصادي وثقافي، وبناء مدن منتجة مستدامة تعتمد على هذا النشاط وتتيح فرصًا حقيقية للتنمية المحلية، إلى جانب الانفتاح على الأسواق الدولية والترويج للمنتج المصري بمعايير تنافسية عالمية، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع والتعبئة والتغليف والتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل كريمة للشباب.

بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمهرجان الذي تستضيفه محافظة بني سويف تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية.. من مصر إلى العالم"، برعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الإعلام بـ محافظة بني سويف، أبرز الميزة النسبية لـ بني سويف باعتبارها من المحافظات الرائدة في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، حيث تبلغ المساحات المزروعة أكثر من 18 ألف فدان، وتضم 65 مصنعًا و20 شركة تصدير، وتسهم بنسبة تتراوح بين 40 و60% من صادرات مصر في هذا القطاع، الذي تحتل به البلاد المركز الخامس عالميًا.

حضر الجلسة عدد من المحافظين ونوابهم، وممثلين عن الوزارات والهيئات والبعثات الدولية، ورؤساء الجامعات والبنوك والنقابات والشركات والمستثمرين، إضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة والمشاركين من المزارعين والمصدرين والعاملين في قطاع النباتات الطبية والعطرية.

الجريدة الرسمية