محافظ بني سويف يفتتح مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الرابعة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية في دورته الرابعة، والذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية… من مصر إلى العالم"، خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2025، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة الزراعة، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعدد من الشركاء العاملين في القطاع.

افتتاح مهرجان النباتات الطبية ببني سويف

جاء الافتتاح بحضور عدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية، من بينهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندس هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وريجانا كولمان مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، إلى جانب ممثلي سفارة سويسرا، الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من رؤساء الهيئات والقطاعات الزراعية والغرف الصناعية والمجلس التصديري، وممثلي الجامعات والبنوك والمجتمع المدني.

إفتتاح مهرجان النباتات الطبية ببني سويف

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المهرجان يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على قطاع النباتات الطبية والعطرية كأحد القطاعات الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الريادة المصرية في هذا المجال عالميًا من خلال تعزيز حلقات سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وفق معايير الجودة، مرورًا بالبحث والتطوير، ووصولًا إلى التصنيع والتسويق الدولي.

بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية

وأضاف "غنيم" أن محافظة بني سويف تعد من المحافظات الرائدة في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وتأتي النسخة الرابعة من المهرجان لتبرز تكنولوجيا استخلاص الزيوت وعمليات القيمة المضافة، بمشاركة واسعة من المزارعين والمصدرين وشركات التصنيع والخبراء من داخل مصر وخارجها.

إفتتاح مهرجان النباتات الطبية ببني سويف

كما استعرض محافظ بني سويف، أهداف المؤتمر، التي تشمل: تعزيز الروابط التجارية بين المنتجين والمصدرين والمستثمرين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتجفيف والتصنيع لضمان الجودة والقيمة السوقية العالية، فضلًا عن الترويج للمنتجات العضوية وتعزيز الممارسات الزراعية النظيفة، وتشجيع الصناعات القائمة في هذا المجال، وتمكين المرأة في قطاع النباتات الطبية والعطرية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويزيد القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

