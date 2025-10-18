محافظ بني سويف: تدريب 4500 مزارع وتحويل 440 فدانًا إلى الزراعة العضوية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الشراكات الدولية والمحلية كانت عاملًا حاسمًا في تحقيق نقلة نوعية بقطاع النباتات الطبية والعطرية، موضحًا أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أسهم في تدريب أكثر من 4500 مزارع على أساليب الزراعة الحديثة والعضوية، وتقديم منح تجاوزت 15 مليون جنيه لدعم الجمعيات والمزارعين، إلى جانب تحويل نحو 440 فدانًا إلى الزراعة العضوية.

الاتحاد الأوروبي يدعم إنشاء معمل مركزي ببني سويف

وأضاف محافظ بني سويف، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) تعتزم إعداد خطة رئيسية (Master Plan) لتطوير المنطقة الصناعية على مساحة 148 فدانًا بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، مشيرًا إلى الدعم الفني المقدم من الاتحاد الأوروبي لإنشاء المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة داخل بني سويف لخدمة محافظات الصعيد كافة.

وأوضح محافظ بني سويف، أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن الكيلوغرام الواحد من الأعشاب الخام الذي يُباع بدولار واحد قد تصل قيمته إلى 60 دولارًا بعد التصنيع والاستخلاص والتعبئة، وهي القيمة المضافة التي تسعى المحافظة لتحقيقها من خلال التوسع في الصناعات التكميلية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وتشمل هذه الصناعات معامل متبقيات المبيدات، ومراكز التعبئة والتغليف الحديثة، ومصانع الزيوت العطرية والمستحضرات الطبية والتجميلية، ومشروعات التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني الزراعي.

مشروعات للتعبئة والتغليف ومصانع الزيوت العطرية

وفي ختام كلمته، وجّه محافظ بني سويف، الشكر والتقدير إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، من بينها UNIDO، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، وهيئة تنمية الصعيد، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقديرًا لدورهم في دعم جهود المحافظة وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعات النباتات الطبية والعطرية.

كما أعرب محافظ بني سويف، عن امتنانه للفريق التنفيذي بالمحافظة من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات والأجهزة المحلية الذين عملوا بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن لم يكن صدفة، بل ثمرة عمل منظم انطلق من رؤية واضحة واستراتيجية محددة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

محافظ بني سويف يشيد بدور الشركاء الدوليين

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية، الذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية.. من مصر إلى العالم"، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة الزراعة، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الدولية والمحلية.

