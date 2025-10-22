الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الوعي الوطني ومواجهة التحديات، ندوة مشتركة بين مجمع الإعلام وجامعة الفيوم

عقد مجمع إعلام الفيوم ندوة بكلية علوم الرياضة بجامعة بعنوان" الوعي الوطني ومواجهة التحديات "، للتأكيد علي بناء الوعي لدى الشباب بضرورة الحفاظ على الوطن ومقدراته والعمل على مواجهة كافة التحديات التى تواجه أمننه القومي وتعزيز مشاركة الشباب الإيجابية.

بث روح الولاء والانتماء لدى الشباب

وقالت شيماء الجاحد أخصائي إعلام بالمركز: إن المنطقة العربية والعالم يشهد في الوقت الراهن تطورات وصراعات متلاحقة، ما جعل الدولة أن تعمل علي بث روح الولاء والانتماء لدي الشباب، وتنجز العديد المشروعات القومية في كافة المجالات لدفع عجلة التنمية وتعزز الحوار والتواصل مع الشباب للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ مبدأ التماسك المجتمعي.

تنمية الوعي الوطني لدى الشباب

وقال مدير مجمع إعلام الفيوم محمد هاشم: إن استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العام للاستعلامات، يعمل على تنمية الوعى الوطني وتعزيز الحوار والتواصل مع الشباب لدعم القيم الوطنية والتعريف بتحديات الأمن القومي المصري، والعمل على  تشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني، وهو أمر ضروري في الفترة الراهنة وثمن التعاون الجيد مع جامعة الفيوم لبناء وعي الشباب لمواجهة التحديات.

تمكين الشباب سياسيا

فيما قال وكيل كلية علوم الرياضة، الدكتور أشرف العباسي: إن الدولة تعمل على تمكين الشباب سياسي، والعمل على خلق قيادات شابة فى كافة  مؤسسات الدولة رفع الوعي والمعرفة لديهم، لبناء مستقبل واعد للدولة، وخلق جيل من الشباب الواعي يعني وجود دولة قوية راسخة قادرة على مواجهة كافة التحديات، مشيرا إلى أن الشباب هم قوة المجتمع ووقوده الذى يقع على عاتقه دفع عجلة التقدم والتنمية الحقيقية.

التحذير من الشائعات

وحذر الشباب من الحروب التي تستهدف النيل من قوة وتماسك المجتمع، لأن  حروب الشائعات  تعد من أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والتي تستوجب رفع الوعي لمواجهتها واختتم كلمته بجملة " اقرأ.  أسأل. فكر قبل ما تصدق ".

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بكلية السياحة عن الأمن القومي والتحديات الراهنة

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي قرية سنرو القبلية بأبشواي

وأوصت الندوة بضرورة إطلاق حملات توعوية من خلال وسائل والإعلام والتواصل الاجتماعي لشرح معنى الانتماء الحقيقي للوطن، ودمج القيم الوطنية ضمن المقررات التعليمية بشكل عصري يتماشى مع اهتمامات الشباب والعمل على تشجيع الشباب على المشاركة في الأعمال التطوعية للارتقاء بالمجتمع.

