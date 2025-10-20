الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بكلية السياحة عن الأمن القومي والتحديات الراهنة

ندوة، فيتو
ندوة، فيتو

نظم  مجمع إعلام الفيوم، ندوة بعنوان " الامن القومي والتحديات الراهنة " بالتعاون مع جامعة الفيوم، بهدف إلي تعزيز الهوية الوطنية لدي الشباب وبناء الوعي المجتمعي بما يخدم مصالح المجتمع.

موجهة المخططات المعاصرة

وقالت  مروة ايهاب ابوصميدة مسئول الإعلام السكاني بالمجمع، ان رفع وعى الطلاب والالمام بكافة القضايا المعاصرة والاخطار المحيطة مع  تصحيح المعلومات المغلوطة والمشوشة، يؤدي الي مواجهة المخططات التى تستهدف امن الوطن، والتحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.

دور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي

وقال مدير مجمع اعلام الفيوم،  محمد هاشم،  ان احد اهم محاور استراتيجية قطاع الاعلام الداخلي هو الامن القومي الذي يناقشها من خلال سبعة وعشرون مجمعًا إعلاميًا على مستوى الجمهورية مع  تقديم محتوى اعلامي يخدم قضايا المجتمع ويبني الثقه بين المواطنين ومؤسسات الدولة من اجل رفع الوعي الثقافي والفكري للمواطن ليكون قادرًا على مواجهة التحديات الراهنة.

اصلاحات اجتماعية واقتصادية

وقال الدكتور بهجت فريد، الخبير الاستراتيحي،  ان الدولة تتبني اصلاحات إقتصادية وإجتماعية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين باعتبار المشروعات القومية الكبرى فى مصر جزءًا هامًا من الخطة التنموية الشاملة بهدف تحسين البنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، لتحقيق حياة كريمة للمواطن والتى من بينها  الطرق السريعة،والجسور، ومشروعات التنمية السياحية، وتنمية سيناء وغيرها من المشروعات التى شهدتها مصر فى الفترة الاخيرة، وناشد  الشباب ضرورة التصدي للشائعات والأكاذيب التي من شأنها تزييف الوعي، وهدم كيان المجتمع، وتعوق استكمال مسيرة التنمية ويتحروا ايضا مصداقية ما يعرضون ويكتبون من مصادره الأصلية الصحيحة حتى لا نعيش في دوامة من التخبط واللامصداقية، التي من شأنها أن تضر بالدولة، وهو ما ينعكس سلبًا على الفرد والمجتمع.

دور الإعلام في تشكيل الوعي الجمعي

واكد الإعلامي عبدالحكيم اللواج، ان الإعلام له دورًا كبيرًا في تشكيل الوعي الجمعي سواء أكانت الرسالة سلبية أم إيجابية، فالإعلام سلاح ذو حدين، إما أن يسهم في تعزيز وترسيخ القيم والعادات السليمة، وإما أن يكون معول  هدم لها، ولابد من انتقاء ما يعرض في شتى وسائل الإعلام من إذاعة أو تليفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال القائمين عليها لبناء وعـي جماهيري سليم، وغرس قيم حب الوطن في نفوس الاجيال وترسيخ المواطنة في نفوسهم وتوجيه المجتمع نحـو انتقـاء المحتـوى الإيجـابي القيـم والمفيـد، وتشـجيع أبنائه عـلى المشـاركة في تقديـم وتطويـر محتـوى متميز.

الشباب والأمن القومي، ندوة مشتركة بين مجمع إعلام الفيوم وكلية الزراعة

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة "معا لحماية أبنائنا من الإدمان"

وشدد علي اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة في إيجـاد مضامـين إعلاميـة مبتكرة،  بهـدف الضبـط الإعلامـي وبنـاء الـذوق العـام للمجتمـع والارتقـاء بمنظومـة القيـم والأخلاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اعلام الداخل التحديات التي تواجه مصر الهيئة العامة للاستعلامات المشروعات القوميه تحسين البنية التحتية كلية السياحة مواجهة التحديات

مواد متعلقة

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

المسلماني قصة واللا مناظر؟!.. رئيس الوطنية للإعلام ينشغل عن الملفات الرئيسية بـ”التصريحات الوردية”.. تجاهل أزمة “أصحاب المعاشات” حتى تدخل الرئيس.. الترددات الضعيفة مستمرة.. وأربك إذاعة القرآن الكريم

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الطب والصيدلة الأبرز، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية نظام قديم بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية "نظام حديث"

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في الشعبة العلمية بتنسيق الجامعات 2025

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمينة الفتوى توضح فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى (فيديو)

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية