مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بكلية السياحة عن الأمن القومي والتحديات الراهنة

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة بعنوان " الامن القومي والتحديات الراهنة " بالتعاون مع جامعة الفيوم، بهدف إلي تعزيز الهوية الوطنية لدي الشباب وبناء الوعي المجتمعي بما يخدم مصالح المجتمع.

موجهة المخططات المعاصرة

وقالت مروة ايهاب ابوصميدة مسئول الإعلام السكاني بالمجمع، ان رفع وعى الطلاب والالمام بكافة القضايا المعاصرة والاخطار المحيطة مع تصحيح المعلومات المغلوطة والمشوشة، يؤدي الي مواجهة المخططات التى تستهدف امن الوطن، والتحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.

دور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي

وقال مدير مجمع اعلام الفيوم، محمد هاشم، ان احد اهم محاور استراتيجية قطاع الاعلام الداخلي هو الامن القومي الذي يناقشها من خلال سبعة وعشرون مجمعًا إعلاميًا على مستوى الجمهورية مع تقديم محتوى اعلامي يخدم قضايا المجتمع ويبني الثقه بين المواطنين ومؤسسات الدولة من اجل رفع الوعي الثقافي والفكري للمواطن ليكون قادرًا على مواجهة التحديات الراهنة.

اصلاحات اجتماعية واقتصادية

وقال الدكتور بهجت فريد، الخبير الاستراتيحي، ان الدولة تتبني اصلاحات إقتصادية وإجتماعية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين باعتبار المشروعات القومية الكبرى فى مصر جزءًا هامًا من الخطة التنموية الشاملة بهدف تحسين البنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، لتحقيق حياة كريمة للمواطن والتى من بينها الطرق السريعة،والجسور، ومشروعات التنمية السياحية، وتنمية سيناء وغيرها من المشروعات التى شهدتها مصر فى الفترة الاخيرة، وناشد الشباب ضرورة التصدي للشائعات والأكاذيب التي من شأنها تزييف الوعي، وهدم كيان المجتمع، وتعوق استكمال مسيرة التنمية ويتحروا ايضا مصداقية ما يعرضون ويكتبون من مصادره الأصلية الصحيحة حتى لا نعيش في دوامة من التخبط واللامصداقية، التي من شأنها أن تضر بالدولة، وهو ما ينعكس سلبًا على الفرد والمجتمع.

دور الإعلام في تشكيل الوعي الجمعي

واكد الإعلامي عبدالحكيم اللواج، ان الإعلام له دورًا كبيرًا في تشكيل الوعي الجمعي سواء أكانت الرسالة سلبية أم إيجابية، فالإعلام سلاح ذو حدين، إما أن يسهم في تعزيز وترسيخ القيم والعادات السليمة، وإما أن يكون معول هدم لها، ولابد من انتقاء ما يعرض في شتى وسائل الإعلام من إذاعة أو تليفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال القائمين عليها لبناء وعـي جماهيري سليم، وغرس قيم حب الوطن في نفوس الاجيال وترسيخ المواطنة في نفوسهم وتوجيه المجتمع نحـو انتقـاء المحتـوى الإيجـابي القيـم والمفيـد، وتشـجيع أبنائه عـلى المشـاركة في تقديـم وتطويـر محتـوى متميز.

وشدد علي اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة في إيجـاد مضامـين إعلاميـة مبتكرة، بهـدف الضبـط الإعلامـي وبنـاء الـذوق العـام للمجتمـع والارتقـاء بمنظومـة القيـم والأخلاق.

