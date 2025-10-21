الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
بيت ثقافة إطسا بالفيوم ينظم ورشة عمل للتدريب علي تدوير مخلفات البلاستيك

نظم بيت ثقافة إطسا بالفيوم، ورشة عمل بعنوان "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك (Upcycling)"، بالتعاون مع نادي العلوم، بفرع ثقافة الفيوم، ومدرسة دفنو التجريبية لغات، تهدف الورشة إلى تعريف طلاب المرحلة الإعدادية بمفهوم الاقتصاد الدائري كبديل مستدام لنموذج الاقتصاد الخطي (خذ – اصنع – ارمِ)، مع التركيز على منهجية إعادة الاستخدام الانتقائية (Upcycling) التي تضيف قيمة جديدة للمواد بدلًا من التخلص منها.

محتوي ورشة العمل

تضمن الجزء النظري من الورشة شرحًا لدورة حياة البلاستيك منذ استخراجه كمشتق نفطي مرورًا بعمليات التصنيع والاستهلاك وصولًا إلى مآلاته في البيئة وتحوله إلى بلاستيك دقيق (Microplastics). كما تعرف المشاركون على نظام كود تعريف الراتنج (RIC) المكون من الأرقام (1–7)، والذي يُستخدم في تصنيف أنواع البلاستيك القابلة للتدوير، مثل PET (1) المستخدم في الزجاجات، وLDPE (4) المستخدم في الأكياس، كما  تضمن الجزء العملي، تقسيم الطلاب إلى مجموعات نفذوا خلالها مشروعات إبداعية، من أبرزها تصميم وعاء زراعة ذاتي الري من زجاجات البلاستيك PET، بهدف تحقيق الاستدامة وتقليل هدر المياه.

ثقافة الفيوم تحتفل بانتصارات أكتوبر ببرنامج فني وثقافي على مدار 3 أيام

ثقافة الفيوم تنظم قافلة ثقافية لأهالي قرية الشواشنة بيوسف الصديق

واختتمت الورشة برسالة توعوية أكدت أهمية تبني الطلاب لدور "السفراء البيئيين" عبر التفكير في القيمة المحتملة لأي قطعة بلاستيكية قبل التخلص منها، بما يسهم في حماية البيئة وإطالة عمر الموارد الطبيعية.

