الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فعالية علمية بمستشفى الفيوم العام تحذر من مرض نادر يهدد حياة مرضى السكر

اليوم العلمي للأنف
اليوم العلمي للأنف والأذن والحنجرة بالفيوم، فيتو

 قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم ، إن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام، نظم اليوم الثلاثاء، فعالية اليوم العلمي الثامن للقسم، حيث استهدف تبادل الخبرات بين شباب وشيوخ التخصص.

 

محاور اليوم العلمي الثامن للانف والاذن والحنجرة 

 فيما قال الدكتور ميشيل عطا استشاري الأنف والأذن والحنجرة ورئيس القسم بمستشفي الفيوم العام، إن فعاليات اليوم العلمي الثامن تدور في محورين الأول محاضرة عن التهاب الأذن الخارجي وتأثيره على مرضى السكر وكبار السن، وهو أحد الأمراض الأكثر تأثيرا على حياة المريض، ويوجد منه نوعين التهاب إذن بسيط وآخر خبيث؛ والأخير هو محور المحاضرة لأنه يؤدي إلى تآكل عظام الجمجمة، وقد يؤدي إلى الوفاة.

 وقدم المحاضرة الدكتور جون وهبة مدرس الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الفيوم، قائلا: إن التهاب الأذن الخبيث يصيب مرضى السكر ويحتاج إلى فترة علاج طويلة ومتابعة دقيقة ومكلفة، وتصل مدة العلاج 3 أشهر، وأحيانا تصل إلى الوفاة بنسبة 5%، أو يترك إعاقة بنسبة 20% من المرضى، ويصيب مرضى السكر وكبار السن بسبب ضعف المناعة، وهناك طرق حديثها لعلاج المرض، منها الأكسجين المضغوط، والتهاب الأذن الخبيث يتشابه مع أمراض الفكر الأسود.

الشق الحنجري 

 وأضاف رئيس قسم الأذن والحنجرة، أن المحور الثاني محاضرة عن الشق الحنجري، وهو من العمليات الهامة لإنقاذ حياة المريض الذي يعاني من حالات اختناق أو انسداد في مجرى الهواء، والمرض يحتاج إلى تشخيص سريع لإنقاذ حياة المريض.

 

تبادل الخبرات بين الشباب والشيوخ

 فيما قال الدكتور سيد حنفي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، إن اليوم الثامن للأنف والأذن والحنجرة استهدف نقل خبرات شيوخ القسم إلى الأطباء الشباب، وتنشيط معلومات الشيوخ، وعرض الحديد في تشخيص وعلاج الشق الحنجري والتهاب الأذن الخارجية لطب كبار السن ومرضى السكر.

صحة الفيوم تنظم اليوم العلمي الثامن للأنف والأذن والحنجرة، غدا

صحة غزة: 380 شهيدا وجريحا فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار

 ولفت إلى أن اليوم العلمي الثامن للأنف والأذن والحنجرة هو أحد سلسلة لقاءات علمية للقسم لعرض أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الانف والاذن والحنجرة الأذن الخارجية الصحة والسكان الطب العلاجى قسم الأنف والأذن والحنجرة

مواد متعلقة

وزير الخارجية: من يتحدث عن تهميش الدور المصري واهم.. الجانب الأمريكي مدرك أن القاهرة طرف إقليمي فاعل.. ومصر لن تتهاون ولن تتوانى عن القيام بالدور الذي تتحمله (صور)

الإفتاء: يجوز توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفاد في هذه الحالة

65 سنة تليفزيون.. انطلق عام 1960 بخطاب رئاسي.. شاشات في الميادين العامة وسط فرحة عارمة.. المنشاوي يفتتح إرسال اليوم الأول.. ووزير الإعلام يتحدث عن تحقيق حلم «صديق العمر»

أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

د. محمد عثمان الخشت: موسوعة الأديان العالمية ليست صراعًا ضد التراث.. تحسين النسل الجيني تلاعب بخلق الله.. والفروق بين الرجل والمرأة في التشريع الإسلامي ليست كلها ظلمًا أو تمييزًا ( حوار )

الموافقة نهائيا على تعديل الإيجار القديم، حصاد مجلس النواب في أسبوع

يكفر ذنوب سنة قبله.. المسلمون يستعدون لإحياء ذكرى عاشوراء.. الإفتاء توضح فضله وحكم إفراده بالصيام.. وأقوال الفقهاء عن سر استحباب التوسعة على الأهل والأولاد فيه

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

مفاوضات الأحمر مع فيستون ماييلي، مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة

زنزانة انفرادية وكتاب سيرة المسيح ورواية عن الظلم، كيف سيقضي ساركوزي أيامه بالسجن؟ (فيديو)

عبد السند يمامة: استلمت "الوفد" وديونه 120 مليون جنيه.. وأرفض بيع المقر الرئيسي

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

المزيد
الجريدة الرسمية