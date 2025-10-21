فعالية علمية بمستشفى الفيوم العام تحذر من مرض نادر يهدد حياة مرضى السكر

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم ، إن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام، نظم اليوم الثلاثاء، فعالية اليوم العلمي الثامن للقسم، حيث استهدف تبادل الخبرات بين شباب وشيوخ التخصص.

محاور اليوم العلمي الثامن للانف والاذن والحنجرة

فيما قال الدكتور ميشيل عطا استشاري الأنف والأذن والحنجرة ورئيس القسم بمستشفي الفيوم العام، إن فعاليات اليوم العلمي الثامن تدور في محورين الأول محاضرة عن التهاب الأذن الخارجي وتأثيره على مرضى السكر وكبار السن، وهو أحد الأمراض الأكثر تأثيرا على حياة المريض، ويوجد منه نوعين التهاب إذن بسيط وآخر خبيث؛ والأخير هو محور المحاضرة لأنه يؤدي إلى تآكل عظام الجمجمة، وقد يؤدي إلى الوفاة.

وقدم المحاضرة الدكتور جون وهبة مدرس الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الفيوم، قائلا: إن التهاب الأذن الخبيث يصيب مرضى السكر ويحتاج إلى فترة علاج طويلة ومتابعة دقيقة ومكلفة، وتصل مدة العلاج 3 أشهر، وأحيانا تصل إلى الوفاة بنسبة 5%، أو يترك إعاقة بنسبة 20% من المرضى، ويصيب مرضى السكر وكبار السن بسبب ضعف المناعة، وهناك طرق حديثها لعلاج المرض، منها الأكسجين المضغوط، والتهاب الأذن الخبيث يتشابه مع أمراض الفكر الأسود.

الشق الحنجري

وأضاف رئيس قسم الأذن والحنجرة، أن المحور الثاني محاضرة عن الشق الحنجري، وهو من العمليات الهامة لإنقاذ حياة المريض الذي يعاني من حالات اختناق أو انسداد في مجرى الهواء، والمرض يحتاج إلى تشخيص سريع لإنقاذ حياة المريض.

تبادل الخبرات بين الشباب والشيوخ

فيما قال الدكتور سيد حنفي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، إن اليوم الثامن للأنف والأذن والحنجرة استهدف نقل خبرات شيوخ القسم إلى الأطباء الشباب، وتنشيط معلومات الشيوخ، وعرض الحديد في تشخيص وعلاج الشق الحنجري والتهاب الأذن الخارجية لطب كبار السن ومرضى السكر.

ولفت إلى أن اليوم العلمي الثامن للأنف والأذن والحنجرة هو أحد سلسلة لقاءات علمية للقسم لعرض أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

