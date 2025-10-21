أخبار الفن اليوم: أول ظهور لرنا رئيس عقب تعافيها بعد الإجهاض.. أبطال فيلم "الحياة بعد سهام" يتوافدون على الريد كاربت بـ"الجونة السينمائي".. محمد رجب يبدأ تصوير "قطر صغنطوط"

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

حرصت الفنانة رنا رئيس على التواجد على السجادة الحمراء لفيلم “السادة الأفاضل” في عرضه الأول العالمي بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.



وظهرت النجمة على ريد كاربت “السادة الأفاضل” في فستان أبيض قصير بسيط وراقي، وذلك في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى إجهاض حملها.

تبدأ نقابة المهن الموسيقية اليوم التحقيق مع عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام، على خلفية الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد اتهامه من قبل المواطن فرغلي عبد السميع بـ“النصب وعدم الالتزام بالعقد” الخاص بإحياء حفل زفاف في إحدى القرى بمحافظة الجيزة.

كشفت الفنانة مديحة حمدي اسباب ارتدائها الحجاب، قائلة: "طلبتني السيدة ياسمين الخيام للمشاركة فى الليالي المحمدية وعدد من الأعمال الفنية الدينية".



وقالت الفنانة مديحة حمدي، خلال لقائها ببرنامج "بالأصول"، المذاع على فضائية "الشمس": "توجهت للراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي وسألته عن حكم ارتداء الحجاب، فقال لى: الفن حلاله حلال وحرامه حرام، فقلت له: ماذا يعني ذلك؟ فقال: الحلال بين والحرام بين".

توافد أبطال وصناع الفيلم الوثائقي المصري “الحياة بعد سهام” على الريد كاربت الخاص بالفيلم بمهرجان الجونة السينمائي، وحرص المخرج أمير رمسيس على الحضور على الريد كاربت.

أعلن الفنان محمد رمضان أمس عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "أسد"، والذى قال عنه: "فيلم “أسد” قريبًا في جميع سينمات مصر والوطن العربي.. ثقة في الله ينال رضاكم واحترامكم واندهاشكم".





كشف النجم اللبناني وائل جسار حقيقة رفضه لألبوم محمد فؤاد قبل أن يذهب لعمر كمال، حيث قال الأخير في تصريحات له: إن النجم اللبناني رفض الألبوم بسبب المقابل المادي.

داخل إحدى ملاهي الأطفال، يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أول مشاهده في مسلسل “قطر صغنطوط” بداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تشهد أولى أحداث العمل عملية خطف لأحد الأطفال داخل الملاهي.









