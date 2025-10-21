أبطال فيلم "الحياة بعد سهام" يتوافدون على الريد كاربت بـ"الجونة السينمائي" (صور)

توافد أبطال وصناع الفيلم الوثائقي المصري “الحياة بعد سهام” على الريد كاربت الخاص بالفيلم بمهرجان الجونة السينمائي، وحرص المخرج أمير رمسيس على الحضور على الريد كاربت.

الفيلم الوثائقي المصري الحياة بعد سهام

الفيلم الوثائقي المصري "الحياة بعد سهام" للمخرج نمير عبد المسيح تبلغ مدته 76 دقيقة، ويُعد هو العمل الوثائقي الثاني لنمير عبد المسيح، المخرج المصري الذي نشأ في فرنسا وتلقى تعليمه السينمائي في مدرسة La Fémis المرموقة.

ويواصل عبد المسيح في هذا الفيلم استكشاف موضوعات الهوية والانتماء والذاكرة، من خلال معالجة إنسانية عميقة تلامس وجدان المشاهدين.

عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي 2025 وذلك ضمن فعاليات مسابقة ACID المخصصة لدعم السينما المستقلة.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.