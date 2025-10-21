مديحة حمدي: الشيخ الشعراوي كان وراء ارتدائي الحجاب (فيديو)

كشفت الفنانة مديحة حمدي اسباب ارتدائها الحجاب، قائلة: "طلبتني السيدة ياسمين الخيام للمشاركة فى الليالي المحمدية وعدد من الأعمال الفنية الدينية".



وقالت الفنانة مديحة حمدي، خلال لقائها ببرنامج "بالأصول"، المذاع على فضائية "الشمس": "توجهت للراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي وسألته عن حكم ارتداء الحجاب، فقال لى: الفن حلاله حلال وحرامه حرام، فقلت له: ماذا يعني ذلك؟ فقال: الحلال بين والحرام بين".



واضافت: " هناك بعض كتاب السيناريست، اقتنع بارتدائي الحجاب، وأن ارتداء الحجاب لن يؤثر على الشخصية، والبعض الآخر كان يرى أن الحجاب يعوق الشخصية، فلذلك كنت أرفض العمل معه".



وأوضحت: "ارتديت ما يشبه الباروكة لإكمال شخصيتي فى عمل مسرحي بعد ارتداء الحجاب، ولم أكرر ذلك مرة أخرى".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.