في فيلم "أسد"، محمد رمضان تعرض لإصابات ولم يستعن بدوبلير لمشاهد الأكشن

أعلن الفنان محمد رمضان أمس عن البوستر الرمسي لفيلمه الجديد "أسد"، والذى قال عنه: "فيلم “أسد” قريبًا في جميع سينمات مصر والوطن العربي.. ثقة في الله ينال رضاكم واحترامكم واندهاشكم".

فيلم محمد رمضان الجديد

وعرض البرومو الرسمي للعمل خلال فعاليات الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائية بحضور مؤلف وبطل العمل.





وعلمت “فيتو” من أحد المقربين من الفنان محمد رمضان أنه خلال تصوير العمل تعرض لإصابات كثيرة، وخاصة أثناء تصوير مشاهد الأكشن في العمل، ومنها تعليقه في الحصان والجري به.

وأضاف المصدر أن مخرج العمل طلب من الفنان محمد رمضان أن يستعين بدوبلير ليقدم عددًا من المشاهد التي تمثل خطورة عليه، لكنه رفض الأمر، وتدرب عليها كثيرًا إلى أن قدمها بحرفية عالية.

وانتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهد فيلم “أسد”، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر عامين، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “عالزيرو”، الذي عرض في بداية عام 2024.

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

أبطال فيلم “أسد”

وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج خالد دياب.

ويشارك في بطولة فيلم “أسد”، إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، من تأليف وإخراج محمد دياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.