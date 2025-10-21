أول ظهور لرنا رئيس عقب تعافيها من الإجهاض على ريد كاربت السادة الأفاضل بالجونة السينمائي (فيديو)

حرصت الفنانة رنا رئيس على التواجد على السجادة الحمراء لفيلم “السادة الأفاضل” في عرضه الأول العالمي بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

وظهرت النجمة على ريد كاربت “السادة الأفاضل” في فستان أبيض قصير بسيط وراقي، وذلك في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى إجهاض حملها.

فيلم السادة الأفاضل

يعد فيلم “السادة الأفاضل” من أبرز الإنتاجات السينمائية المصرية المنتظرة لعام 2025، وهو من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات الإنتاج: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.

يشارك في بطولة "السادة الأفاضل" نخبة من نجوم السينما المصرية من بينهم محمد ممدوح، بيومى فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

