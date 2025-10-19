"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

حصلت "فيتو" على عقود حفل الزفاف الذي تسبب في أزمة بين المواطن فرغلي عبد السميع وعازف الأورج الشهير محمد عبد السلام، بعد اتهام الأخير بـ النصب، نتيجة تغيبه عن إحياء الحفل رغم حصوله على مبلغ 130 ألف جنيه.

وتضمنت العقود – التي حصلت عليها "فيتو" – بنودًا تؤكد الاتفاق الكامل بين الطرفين على مشاركة محمد عبد السلام في إحياء الحفل في الموعد المحدد، مقابل المبلغ المالي المذكور.

وكان المواطن فرغلي عبد السميع قد تقدم ببلاغ رسمي إلى نقابة المهن الموسيقية، يتهم فيه الفنان محمد عبد السلام بعدم الالتزام بالعقد، مما تسبب له في خسائر مالية ومعنوية، وإحراج أمام الحضور.

وأكد "فرغلي" في شكواه أنه حاول التواصل مع الفنان أكثر من مرة دون رد، وهو ما دفعه إلى اللجوء للنقابة لاسترداد حقوقه.

من جانبها، بدأت نقابة المهن الموسيقية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الفنان محمد عبد السلام أو مكتبه الفني حول الأزمة المثارة.

