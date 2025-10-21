المهن الموسيقية تبدأ اليوم تحقيقاتها مع العازف عبدالسلام بعد تغيبه عن حفل زفاف

تبدأ نقابة المهن الموسيقية اليوم التحقيق مع عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام، على خلفية الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد اتهامه من قبل المواطن فرغلي عبد السميع بـ“النصب وعدم الالتزام بالعقد” الخاص بإحياء حفل زفاف في إحدى القرى بمحافظة الجيزة.

وفي هذا السياق، علمت “فيتو”، أن عبد السلام سيحضر في الثالثة عصرًا لنقابة المهن الموسيقية، من أجل الخضوع إلى التحقيق الذى من المقرر أن يحضره، كلًا من عبد السلام، ومدير أعماله عماد عبد السلام، بالإضافة إلى أن أعضاء النقابة، برئاسة الفنان مصطفى كامل.

وكانت «فيتو» قد حصلت على نسخة من عقود الاتفاق الموقعة بين الطرفين، والتي تنص على مشاركة محمد عبد السلام في الحفل مقابل 130 ألف جنيه، يتم دفعها مقدمًا قبل موعد المناسبة.

وبحسب الشكوى المقدمة إلى النقابة، أكد “فرغلي عبد السميع” أن الفنان تغيّب عن الحفل رغم استلامه المبلغ المتفق عليه، مما تسبب له في خسائر مالية ومعنوية كبيرة، إلى جانب الإحراج أمام المدعوين.

وأشار إلى أنه حاول التواصل مع عبد السلام أكثر من مرة دون أي استجابة، ما دفعه لتقديم بلاغ رسمي لنقابة المهن الموسيقية لاسترداد حقوقه.

حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الفنان محمد عبد السلام أو مكتبه الفني بشأن الاتهامات الموجهة له، فيما أكدت مصادر داخل النقابة أن القرار النهائي سيُعلن عقب انتهاء جلسة التحقيق.

