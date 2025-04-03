الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بقيت خايفة من بكره، مديحة حمدي تكشف عن أكثر المواقف الصعبة في حياتها

الفنانة مديحة حمدي،
الفنانة مديحة حمدي، فيتو

مديحة حمدي، كشفت الفنانة القديرة مديحة حمدي، عن أكثر المواقف الإنسانية الصعبة التي مرت عليها خلال فترة حياتها.


تجارب قاسية في حياة مديحة حمدي 

وقالت الفنانة مديحة حمدي خلال تصريحات خاصة لـ" فيتو": “مررت بتجارب قاسية وعنيفة بدءًا من وفاة ابني محمد في عمر العامين، ورحيل زوجي الذي كان بمثابة السند والدعم”. 

وأضافت: "ألم الفراق صعب أوي ومكنتش بخاف من بكره لأن زوجي كان معايا ومحدش كان يقدر يضايقني بكلمة أو حرف في وجوده، وفجأة لقيت نفسي لوحدي مسئولة عن اقتصاديات البيت وكل شيء، وفي الحقيقة بعد وفاة زوجي بقيت خايفة من بكره".


هل المرأة ضعيفة بدون وجود رجل في حياتها؟ مديحة حمدي ترد

وأوضحت: "مفيش زوجة تعرف قيمة زوجها إلا بعد فقدانه ووجود الرجل في حياة المرأة شيء مهم جدًا، وأنا متبسطنيش صورة المرأة التي تتباهى بأن شخصيتها أقوى من زوجها، وأحب أن أكون فخورة بزوجي وهذا يؤكد أنوثة وحياء المرأة أكثر وربنا خلق الأنثى والذكر ولكل واحد منهم طباعه ومهما اختلف الزمن والعصر لا يجب أن تختلط المسائل، الستات من الداخل ضعاف وإن تظاهرن بغير ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديحة حمدي الفنانة مديحة حمدي زوج مديحة حمدي شقيق مديحة حمدي اخبار الفن

مواد متعلقة

خفت أقول مسيحي علشان الشيوعيين، هاني شنودة يروي قصة اعتقاله في عهد عبد الناصر بتهمة الانتماء للإخوان

شقيقة سعاد حسني تكشف حقيقة تخلي الدولة عن السندريلا فترة مرضها

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

الأكثر قراءة

بعد فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على مصر، حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا

نائب محافظ الغربية يزور مصاب سيرك طنطا ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة (صور)

بنسبة 10%، ترامب يفرض رسوما جمركية على مصر والسعودية والإمارات

38 مليارديرا عربيا في قائمة فوربس 2025، الوليد بن طلال في الصدارة وناصف ساويرس الرابع ونجيب الخامس

تحمّلوا الضربة، واشنطن تحذر دول العالم من الرد على رسوم ترامب

انخفاض يصل لـ 35 جنيهًا في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

بعد الفوز على إيفرتون، كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

انهيار بورصة طوكيو بعد رسوم ترامب الجمركية

منوعات

المزيد

38 مليارديرا عربيا في قائمة فوربس 2025، الوليد بن طلال في الصدارة وناصف ساويرس الرابع ونجيب الخامس

مواطن يفاجئ رئيس الوزراء العراقي بإعطائه عيدية

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية