بقيت خايفة من بكره، مديحة حمدي تكشف عن أكثر المواقف الصعبة في حياتها

مديحة حمدي، كشفت الفنانة القديرة مديحة حمدي، عن أكثر المواقف الإنسانية الصعبة التي مرت عليها خلال فترة حياتها.



تجارب قاسية في حياة مديحة حمدي

وقالت الفنانة مديحة حمدي خلال تصريحات خاصة لـ" فيتو": “مررت بتجارب قاسية وعنيفة بدءًا من وفاة ابني محمد في عمر العامين، ورحيل زوجي الذي كان بمثابة السند والدعم”.

وأضافت: "ألم الفراق صعب أوي ومكنتش بخاف من بكره لأن زوجي كان معايا ومحدش كان يقدر يضايقني بكلمة أو حرف في وجوده، وفجأة لقيت نفسي لوحدي مسئولة عن اقتصاديات البيت وكل شيء، وفي الحقيقة بعد وفاة زوجي بقيت خايفة من بكره".



هل المرأة ضعيفة بدون وجود رجل في حياتها؟ مديحة حمدي ترد

وأوضحت: "مفيش زوجة تعرف قيمة زوجها إلا بعد فقدانه ووجود الرجل في حياة المرأة شيء مهم جدًا، وأنا متبسطنيش صورة المرأة التي تتباهى بأن شخصيتها أقوى من زوجها، وأحب أن أكون فخورة بزوجي وهذا يؤكد أنوثة وحياء المرأة أكثر وربنا خلق الأنثى والذكر ولكل واحد منهم طباعه ومهما اختلف الزمن والعصر لا يجب أن تختلط المسائل، الستات من الداخل ضعاف وإن تظاهرن بغير ذلك".

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