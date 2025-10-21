وائل جسار لـ"فيتو": هذا موقفي من ألبوم محمد فؤاد وقصة الـ50 ألف دولار

كشف النجم اللبناني وائل جسار حقيقة رفضه لألبوم محمد فؤاد قبل أن يذهب لعمر كمال، حيث قال الأخير في تصريحات له: إن النجم اللبناني رفض الألبوم بسبب المقابل المادي.

وقال: "لما سألت عن قصة الألبوم سمعت أنه اتعرض على وائل جسار وهيثم شاكر، بسبب المقابل المادي حصل اختلاف، منهم واحد طلب في الأغنية 50 ألف دولار كأداء صوتي يعني 30 مليون جنيه مصري، وآخر طلب 30 ألف دولار يعنيي مليون ونص في الأغنية".

حسمًا للجدل المثار مؤخرًا، تواصلت 'فيتو' مع الفنان وائل جسار، الذي نفى في تصريح خاص كل ما تم تداوله حول رفضه التعاون في ألبوم بسبب وجود عمر كمال، مؤكدًا: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق، لم يحدث شيء من هذا القبيل، ومن غير المعقول أن أرفض ألبومًا كاملًا لهذا السبب”، وأكد جسار أن ما تم تداوله لا يمتّ للحقيقة بصلة، نافيًا بذلك التصريحات المنسوبة للفنان عمر كمال.

وكان الشاعر الغنائي تامر حسين كشف عن مفاجأة بشأن تسريب عددٍ من أغاني ألبوم محمد فؤاد، ومنهم أغنية "حليم" وهي من كلماته، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تامر حسين في تصريح خاص لـ"فيتو": "المنتج بلغني رسالة واضحة وصريحة أنه لايمتلك نسخ من الأغاني، لكن الموضوع في الجهات المختصة حاليًا، وشغالين على معرفة من سرب أول نسخة، وسيظهر خلال أيام".

