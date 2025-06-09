مديحة حمدي تكشف كواليس ارتدائها الحجاب وحقيقة ندمها على دخول التمثيل

مديحة حمدي، كشفت الفنانة الكبيرة مديحة حمدي، كواليس ارتدائها الحجاب، وحقيقة ندمها على دخول عالم التمثيل.

توقيت تفكير مديحة حمدي في ارتداء الحجاب

وقالت مديحة حمدي خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”: "دخلت علي الحجاب من باب "ادخلوا علي دينكم برفق" وخلال تسجيل حلقات "أسماء الله الحسني" كنا نحفظ آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقدسية، وكنا نبحث عن تفسير الآيات، والعمل جعلني أذاكر بصدق في الدين، وبدأت أتبحر وأفهم أكثر في الدين الإسلامي".

موقف زوج مديحة حمدي من ارتدائها الحجاب

وتابعت: خلال 20 عامًا أكثر من 90% من أعمالي كانت دينية ما بين "الليالي المحمدية" و"أسماء الله الحسني" و"تسابيح في الإذاعة" وفي يوم 22 رمضان سنة 1992 أبلغت زوجي أنني قررت ارتداء الحجاب، فرد على: "اتأكدى إنك هتتحجبي بجد ، لأنني لن أسمح لك كزوج وأب إنك تخلعيه تاني".

وقالت: سألت أحد الشيوخ تليفونيًا كان علي علاقة بزوجي: أشارك في مسرحية بعد 8 أيام مع المخرج كرم مطاوع اسمها "جاسوس في قصر السلطان" وأريد أن ارتدي الحجاب، انتظر لما بعد المسرحية أم ارتديه الاآن؟، فأجابني بحسم: "لا تنتظري في ارتداء الحجاب حتي 8 دقائق، لا تؤجلى هذا القرار لأنك لستِ متأكدة من أن الروح لن تقابل ربها بعد انتهاء المكالمة، البسي حجابك واستمري في عملك" وقتها التزمت بنصيحة الشيخ ولم أخلع الحجاب حتي وقتنا هذا.

بعد قرار الحجاب.. هل ندمتِ علي دخولك عالم التمثيل؟



وأكدت مديحة حمدي:"أديت 25 عمرة و6 مرات حج، وعمري ما قلت:"يارب توب عليا واغفرلي ذنب التمثيل، لأني أحب شغلي وبحب فني وأحب الفن الجميل اللي يتشاف".



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