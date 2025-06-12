مديحة حمدي تكشف الوصية الأخيرة للراحلة سميحة أيوب قبل وفاتها

أوضحت الفنانة مديحة حمدي تفاصيل عن حياة الراحل سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بنظرة تانية، تقديم محمود الجلفي، على قناة الشمس، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بالكثير من الأعمال الخيرية.

الفنانة الراحلة سميحة أيوب

وأوضحت مديحة حمدي، أن الراحلة سميحة أيوب، كانت تحاول أن تتكفل بالكثير من الأيتام خلال حياتها، وتحب فعل الخير بشكل مستمر، وتحزن لحزن أي شخص حولها.



وتابعت: كانت بتتكفل بالكثير والكثير من الأسر الفقيرة واليتامى، كانت طفلة صغيرة من جوه، ولا تطلب أي شيء لنفسها، ولكن تسعى لتلبية طلبات الآخرين.



وأوضحت أن الراحلة، كانت حريصة على أداء الصلاة في وقتها وخدمة الآخرين وجبر الخواطر، وكانت تتكفل بالكثير من الأشخاص، قائلة: كانت فاتحة بيوت كتير، وأنا مش من حقي أقول ده لأن دي حاجة بينها وبين ربنا.



وعن موقف هذه الآسر بعد وفاتها، أوضحت أن نجلها الدكتور علاء سيتولى هذه العملية، حيث كان يدير كل الأمور المالية للراحلة، ويعلم جيدًا ما بها من أمور وتفاصيل هامة، ويعلم جيدًا تفاصيل الأسر وأماكنها.

وعن وصيتها الأخيرة، أكدت مديحة أيوب احتياجها للصدقة الجارية وقراءة القرآن والدعاء لها، ونقل الصورة الحقيقية عن حياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.