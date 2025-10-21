الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

محمد رجب يبدأ تصوير "قطر صغنطوط" في الملاهي مطلع ديسمبر

محمد رجب، فيتو
داخل إحدى ملاهي الأطفال، يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أول مشاهده في مسلسل “قطر صغنطوط” بداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تشهد أولى أحداث العمل عملية خطف لأحد الأطفال داخل الملاهي.

وتبحث الشركة المنتجة لمسلسل “قطر صغنطوط” عن طفلة تشارك الفنان محمد رجب بطولة مسلسله، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين.

آخر أعمال محمد رجب 

وكان آخر أعمال محمد رجب مسلسل "الحلانجي" الذى عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، وشاركه في العمل كل من: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

ودارت أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

وكان الفنان محمد رجب قد أكد أن محمد رمضان من النجوم الذين يحبهم ويحب اجتهادهم وعملهم، نافيا قبول محمد رمضان كل الأدوار التي كان يرفضها هو.

رأي محمد رجب في محمد رمضان

وقال محمد رجب: "الفنان محمد رمضان مكنش بيقبل كل الأدوار اللي كنت برفضها وهو من النجوم اللي بحبهم وبحب اجتهاده".

رفض محمد رجب فيلم “عبده موتة”

وأشار محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن فيلم “عبده موتة” عُرض عليه قبل ظهوره للنور بخمس سنوات، مضيفا: "عبده موتة لم يكن من ترتيب أهدافي، ومش ندمان أنى رفضت هذا الدور، وكل فنان له وجهة نظر".

سر رفض فيلم “عبده موتة”

وأوضح محمد رجب، أن كل فنان له وجهة نظر في أدواره وخلال توقيت فيلم “عبده موتة” لم يكن يحب هذه النوعية من الأعمال، متابعا: “مكنتش عايز اعمل النوعية دي من الأفلام، وقعد سنين كتير لحد ما بقى "عبده موتة” من نصيب محمد رمضان، ومش معنى أن محمد رمضان نجح في الفيلم النجاح العظيم ده.. إني كنت هنجح به، وهو بتاع محمد رمضان".

الجريدة الرسمية