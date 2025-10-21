الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
إنزاجي يعلن تشكيل الهلال أمام السد في دوري أبطال آسيا

أعلن سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره السد القطري، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الهلال أمام السد القطري 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يوسف، متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، ماركوس ليوناردو، كابو سيزار.

موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة

من المنتظر أن تبدأ مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26، اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ونجح الهلال السعودي في تحقيق 4 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، كان آخرها الفوز على الاتفاق في الدوري السعودي.

فيما  يعانى السد من مرحلة تذبذب في النتائج سواءً في الدوري المحلي أو في نخبة آسيا، الأمر الذي دفع الإدارة للإطاحة بالمدرب الإسباني فيليكس سانشيز وإسناد المهمة لمساعده حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط بعدما فاز على الدحيل القطري وناساف الأوزبكي على التوالي، فيما يحتل السد المركز السابع بنقطتين، جمعهما من تعادلين أمام الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي.

