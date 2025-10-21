غزل المحلة يجدد عقد الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، عن تجديد عقود الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي لمدة خمس سنوات قادمة، في إطار سياسة النادي الداعمة للعناصر الشابة والمحافظة على أبناء النادي.

وأكدت لجنة التعاقدات أن القرار جاء نتيجة المستوى المتميز والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبان خلال المباريات السابقة، ما جعلهما من أبرز الوجوه الصاعدة في صفوف الفريق.

ويؤكد مجلس إدارة غزل المحلة أن تجديد التعاقد مع أبناء القطاع يأتي ضمن خطة النادي الرامية إلى الاعتماد على المواهب الشابة من أبناء النادي، وبناء فريق قوي يمتلك روح الانتماء والقدرة على المنافسة خلال المواسم المقبلة.

غزل المحلة يفوز علي كهرباء الإسماعيلية

حقق فريق غزل المحلة فوزا هاما على حساب نظيره نادي كهرباء الإسماعيلية، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق غزل المحلة اللاعب أحمد شوشة في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

وكان عصام الفيومي لاعب كهرباء الإسماعيلية، تلقى طردا في الدقيقة 32 بعد الحصول على بطاقتين صفرتين.

ويعد فوز غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية هو الثاني لزعيم الفلاحين هذا الموسم، حيث لم ينتصر الفريق من قبل سوى في لقاء وحيد أمام الإسماعيلي.

