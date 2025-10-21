ديربي لندن، وست هام يسقط بثنائة أمام برينتفرود في صراع البقاء بالدوري الإنجليزي

خسر فريق وست هام يونايتد أمام نظيره برينتفورد، بهدفين نظيفين في المباراة تجمع بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل تياجو هدف برينتفورد الأول في الدقيقة 43 وكان سجل هدف ثاني لكن تم الغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني أضاف ماثياس ينسين الهدف الثاني في الدقيقة 4+90.

وبتلك النتيجة يحتل فريق وست هام المركز الـ19 برصيد 4 نقاط، فيما يأتي برينتفورد في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل هام يونايتد ضد برينتفورد كالتالي:

حارس المرمى: أريولا

الدفاع: ووكر بيترز ـ توديبو ـ كيلمان ـ سكارلز.

خط الوسط: فرنانديز ـ إرفينج ـ سوستشيك.

الهجوم: بوين ـ سامرفيل ـ باكيتا.

بينما تشكيل برينتفورد ضد هام يونايتد كالتالي:

حارس المرمى: كيلهير

الدفاع: كايويدو ـ كولينز ـ فان دن بيرج ـ ايير.

خط الوسط: هندرسون ـ يارموليك ـ أواتارا ـ دامسجاردـ شادي.

الهجوم: تياجو.

