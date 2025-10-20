الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي على الفوز ببطولة إفريقيا

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة على التوالي، وأشاد بالأداء المميز للاعبين وروحهم العالية، فضلًا عن الانضباط الفني والسلوكي الذي منحهم الأفضلية طوال مباريات البطولة.

وأكد الخطيب على أن هذا الفوز يعكس الجهود الكبيرة لمنظومة العمل في قطاع كرة اليد، وفي ذات الوقت يحملهم مسئولية كبيرة تجاه ما هو قادم، خاصة أن النادي الأهلي لا يتوقف عند الفوز ببطولة، ودائمًا يبحث عن المزيد لإسعاد جماهيره، التي تقف خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات.

ةتوج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على منتدى درب السلطان المغربي، مساء اليوم الإثنين، في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بنتيجة 31-20 في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

الأهلي يتخطى فاب الكاميروني في نصف النهائي

وتأهل فريق النادي الأهلي لكرة اليد، إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، ‏بعدما فاز على فاب الكاميروني بنتيجة 37 - 14، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بنصف نهائي البطولة‎.

بينما تأهل فريق منتدى درب السلطان المغربي، صاحب الأرض والجمهور، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على ريد ستار الإيفواري، في نصف النهائي الآخر، بنتيجة 33-24.

أقيمت منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في المغرب خلال الفترة من 11 إلى ‏‏20 أكتوبر الجاري‎.

