تطور جديد في مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج بشأن تجديد العقد

كشفت تقارير صحفية عن تطور حاسم في مفاوضات النادي الأهلي مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، بشأن تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

تطورات مفاوضات الأهلي مع ديانج

وأفادت صحيفة Africafoot بأن ياسين منصور، نائب رئيس النادي المتوقع بعد الانتخابات المقبلة، عقد اجتماعًا مع وكيل أعمال اللاعب لتحديد مستقبله بشكل نهائي.

وخلال الاجتماع، قدم الأهلي عرضا رسميا ونهائيا لتمديد عقد ديانج لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، مقابل 2 مليون دولار، إلا أن اللاعب لم يحسم قراره بعد، ويميل إلى العودة للعب في منطقة الخليج، وتحديدا الدوري السعودي.

وأوضحت إدارة الأهلي لوكيل اللاعب أنه في حال رفض ديانج التجديد، سيتم السماح له بالبحث عن عروض للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتفادي رحيله مجانا بنهاية عقده الصيف المقبل، وإتاحة فرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء الغد.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت 1” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق “إيجل نوار البوروندي” بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

