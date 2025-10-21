الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
هدف الأهلي والزمالك، غزل المحلة يجدد عقد يحيى زكريا حتى 2029

يحيى زكريا، فيتو
يحيى زكريا، فيتو

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، اليوم تجديد عقد اللاعب يحيى زكريا لمدة أربع سنوات جديدة، ليستمر ضمن صفوف الفريق الأول للنادي حتى صيف عام 2029.

ويأتي هذا التجديد ضمن خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية ودعم استقرار الفريق، في إطار رؤية تهدف إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة خلال المواسم المقبلة.

وأشاد الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال، بمستوى التزام اللاعب وجهوده داخل الملعب، مؤكدًا أن يحيى زكريا يمثل أحد العناصر الواعدة التي يعوّل عليها النادي في المستقبل القريب.

ويأتي تجديد عقد يحيى زكريا بعد أن أصبح هدفا للعديد من الأندية الكبرى في مصر، حيث أبدى كل من الأهلي والزمالك اهتماما بالتعاقد معه في الانتقالات المقبلة، نظرا للمستوى المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

غزل المحلة يجدد عقد الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي 

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، عن تجديد عقود الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي لمدة خمس سنوات قادمة، في إطار سياسة النادي الداعمة للعناصر الشابة والمحافظة على أبناء النادي.

وأكدت لجنة التعاقدات أن القرار جاء نتيجة المستوى المتميز والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبان خلال المباريات السابقة، ما جعلهما من أبرز الوجوه الصاعدة في صفوف الفريق.

ويؤكد مجلس إدارة غزل المحلة أن تجديد التعاقد مع أبناء القطاع يأتي ضمن خطة النادي الرامية إلى الاعتماد على المواهب الشابة من أبناء النادي، وبناء فريق قوي يمتلك روح الانتماء والقدرة على المنافسة خلال المواسم المقبلة.

