الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنزاجي يعلن غياب ثنائي الهلال السعودي عن مباراة السد القطري

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن غياب اثنين من نجوم الزعيم عن اللقاء المرتقب ضد السد القطري، في الرياض، غدا الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثنائي الهلال السعودي يغيبان عن مباراة السد القطري 

وقال سيموني إنزاجي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سالم الدوسري وجواو كانسيلو سيغيبان عن لقاء الغد، أهم شيء بالنسبة لي ألا نتعرض للمزيد من الإصابات".

وواصل: "مباراة الغد مهمة جدا في مشوارنا بدوري أبطال آسيا للنخبة، نحن في المركز الأول ونسعى للاستمرار في الصدارة، لقد تابعت السد، في المباراتين السابقتين، وظهر لي أنه فريق مميز".

وأردف: "علاقتنا مع اللاعبين توطدت خصوصا بعد كأس العالم للأندية، لكن التأخر في الوصول إلى الجاهزية الكاملة، كان بسبب تأخر الإعداد في بداية الموسم".

وأكد مدرب الهلال: "قدمنا مباراة عالية جدا ضد الاتفاق، ويجب أن نستمر على نفس المستوى والنهج. اللاعبون دائما يحاولون تطبيق الأفكار في التمارين وتوجد ثقة عالية بينهم والجهاز الفني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيموني انزاجي الهلال السعودي السد القطري انزاجي دوري أبطال آسيا للنخبة

مواد متعلقة

تراكتور سازي يكتسح الشارقة بخماسية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة

اتحاد جدة يقسو على الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال آسيا

ساسي بمواجهة محرز، الأهلي السعودي والغرافة القطري بالقوة الضاربة بدوري أبطال آسيا

أجانب الهلال يقودون الفريق لاكتساح الاتفاق بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)

الأكثر قراءة

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

يسرا وليلى علوي وأمينة خليل يتألقن على ريد كاربت "ولنا في الخيال حب" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

الشباب والرياضة تكشف كواليس حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية