إنزاجي يعلن غياب ثنائي الهلال السعودي عن مباراة السد القطري

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن غياب اثنين من نجوم الزعيم عن اللقاء المرتقب ضد السد القطري، في الرياض، غدا الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثنائي الهلال السعودي يغيبان عن مباراة السد القطري

وقال سيموني إنزاجي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سالم الدوسري وجواو كانسيلو سيغيبان عن لقاء الغد، أهم شيء بالنسبة لي ألا نتعرض للمزيد من الإصابات".

وواصل: "مباراة الغد مهمة جدا في مشوارنا بدوري أبطال آسيا للنخبة، نحن في المركز الأول ونسعى للاستمرار في الصدارة، لقد تابعت السد، في المباراتين السابقتين، وظهر لي أنه فريق مميز".

وأردف: "علاقتنا مع اللاعبين توطدت خصوصا بعد كأس العالم للأندية، لكن التأخر في الوصول إلى الجاهزية الكاملة، كان بسبب تأخر الإعداد في بداية الموسم".

وأكد مدرب الهلال: "قدمنا مباراة عالية جدا ضد الاتفاق، ويجب أن نستمر على نفس المستوى والنهج. اللاعبون دائما يحاولون تطبيق الأفكار في التمارين وتوجد ثقة عالية بينهم والجهاز الفني".

