الدوري الإنجليزي، وست هام يتأخر أمام برينتفورد بهدف في الشوط الأول

وست هام يونايتد
وست هام يونايتد

تأخر فريق وست هام يونايتد أمام نظيره برينتفورد، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة تجمع بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وسجل تياجو هدف برينتفورد الأول في الدقيقة 43 وكان سجل هدف ثاني  لكن تم الغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو. 

تشكيل هام يونايتد ضد برينتفورد

حارس المرمى: أريولا

الدفاع: ووكر بيترز ـ توديبو ـ كيلمان ـ سكارلز. 

خط الوسط: فرنانديز ـ إرفينج ـ سوستشيك. 

الهجوم: بوين ـ سامرفيل ـ  باكيتا.

تشكيل برينتفورد ضد هام يونايتد 

حارس المرمى: كيلهير

الدفاع: كايويدو ـ  كولينز ـ فان دن بيرج ـ ايير. 

خط الوسط: هندرسون ـ  يارموليك ـ أواتارا ـ دامسجاردـ شادي. 

الهجوم: تياجو. 

