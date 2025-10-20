إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات على طريق القصير– مرسى علم

شهد طريق القصير-مرسى علم جنوب البحر الأحمر، حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

تلقى اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث بالكيلو 40 من الطريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقلت الأجهزة الأمنية لإجراء المعاينة ورفع آثار التصادم من نهر الطريق لتيسير الحركة المرورية.

المصابون وحالتهم الصحية

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد صلاح متولي، 40 عامًا، رامي عادل إبراهيم، 34 عامًا، إبراهيم علي رضوان، 49 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، حيث أفادت التقارير الطبية بأن حالتهم العامة مستقرة.

التحقيقات الأولية

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، وتشير المعاينة المبدئية إلى أن السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بالحارة المرورية في أحد المنحنيات الساحلية قد تكون وراء التصادم.

