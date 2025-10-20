ضبط مسنة ادعت طرد زوجها من منزله في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة بقيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على زوجها المسن وطرده من منزله مستغلين نفوذ أحد أقاربهم بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 14 الجاري، أثناء قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بإجراء معاينة بشأن نزاع على ملكية منزل بدائرة مركز شرطة منيا القمح بين طرفين: الأول زوج الشاكية، والثاني شقيقته ونجلها وزوج كريمة نجلها.

وخلال تنفيذ القرار، قامت الشاكية بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل، مدعية كذبًا أن زوجها تم طرده من منزله، في محاولة لإثبات أحقيتها وزوجها بالعين محل النزاع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة (مقيمة بدائرة المركز)، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.