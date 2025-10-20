الإثنين 20 أكتوبر 2025
ضبط مسنة ادعت طرد زوجها من منزله في الشرقية

ضبط مسنة ادعت طرد
ضبط مسنة ادعت طرد زوجها من منزله

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة بقيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على زوجها المسن وطرده من منزله مستغلين نفوذ أحد أقاربهم بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 14 الجاري، أثناء قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بإجراء معاينة بشأن نزاع على ملكية منزل بدائرة مركز شرطة منيا القمح بين طرفين: الأول زوج الشاكية، والثاني شقيقته ونجلها وزوج كريمة نجلها.

وخلال تنفيذ القرار، قامت الشاكية بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل، مدعية كذبًا أن زوجها تم طرده من منزله، في محاولة لإثبات أحقيتها وزوجها بالعين محل النزاع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة (مقيمة بدائرة المركز)، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الجريدة الرسمية