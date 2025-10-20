ضبط مسن اعتدى على زوجة ابنه ومزق ملابسها بالبحيرة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مسن ونجله بعد تعديهما على زوجة الابن الثاني وتمزيق ملابسها إثر خلافات عائلية على ملكية قطعة أرض بدائرة مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان أثناء تعديهما على سيدة بالضرب وتمزيق ملابسها، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن.

تم تحديد السيدة الظاهرة في الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الرحمانية)، وبسؤالها أوضحت أن الواقعة حدثت بتاريخ 25 يوليو 2025، عقب مشادة كلامية نشبت بينها وبين شقيق زوجها ووالده "الظاهران في المقطع" بسبب نزاع بين زوجها وشقيقه حول ملكية قطعة أرض زراعية، وأنهما تعديا عليها بالضرب دون إصابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

