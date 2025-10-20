الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 متهمين انتحلوا صفة موظفى بنوك للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

ضبط 3 متهمين بالمنيا
ضبط 3 متهمين بالمنيا انتحلوا صفة موظفى بنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل مكوّن من 3 أشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامهم بانتحال صفة موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك، والنصب على المواطنين عبر الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية وسحب أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين الثلاثة، المقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، استغلوا صفة مزيفة كموظفى خدمة عملاء للتواصل مع المواطنين، وجمع بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 8 وقائع نصب مماثلة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

