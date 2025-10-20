مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بقيمة 90 مليون جنيه

لقي عنصران إجراميان شديدي الخطورة مصرعهما، فى مواجهة مع رجال الشرطة بمحافظة قنا، فيما تمكن رجال الأمن من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر فى حمالات متعددة ببعض المحافظات.

كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بوزارة الداخلية، والتى أجريت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، قد أكدت قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بتكوين بؤر إجرامية فى بعض المحافظات، وممارسة أنشطتهم غير المشروعة فى مجال تجارة المخدرات والأسلحة، وترويع الأهالى ما يشكل تهديدا على الأمن العام.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد حملات موسعة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، واستهدفت تلك العملات البؤر الإجرامية المشار إليه، وقد أسفرت عملية الاستهداف عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، محكوم عليهما بالسجن فى قضايا اتجار بالمخدرات والسلاح والسرقة بالإكراه، وذلك فى مواجهات مع رجال الشرطة بمحافظة قنا، فيما تمكنت القوات من ضبط باقى عناصر الإجرامية، وعثر بحوزتهم على 770 كيلوجراما من المواد المخدرة المتنوعة ما بين الحشيش والشابو والهيدرو والهيروين، بالإضافة إلى 89 قطعة سلاح ناري منها 81 بندقية آلية و4 خرطوش، و4 فرد خرطوش.

وقد قدرت الجهات المعنية قيمة المضبوطات من المواد المخدرة باكثر من 90 مليون جنيه.. تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع تجارة المخدرات والسلاح في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.