الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على 4 فتيات بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفى بالإسكندرية

المتهمات، فيتو
 نجحت مباحث الآداب في ضبط 4 فتيات بتهمة ترويجهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية بمحافظة الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهمات باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

الاسكندرية مباحث الآداب وزارة الداخلية تطبيقات الهاتف أعمال منافية للآداب راغبي المتعة ضبط المتهمات

