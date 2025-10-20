الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بمشاركة 190 فارسًا، الداخلية تنظم البطولة الدولية لقفز الموانع

الداخلية تنظم البطولة
الداخلية تنظم البطولة الدولية لقفز الموانع

نظمت وزارة الداخلية البطولة الدولية لقفز الموانع للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 190 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم، في أجواء مبهرة على ملاعب وادي الفروسية المطلة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، والتي تُعد من أبرز الوجهات الرياضية في مصر لما تتمتع به من تجهيزات تنظيمية وفنية متكاملة.

وشهدت فعاليات البطولة منافسات قوية بين الفرسان الذين تباروا في القفز على ارتفاعات مختلفة وسط أجواء تنظيمية متميزة، ساهمت فيها التجهيزات المتطورة للملاعب، ومنظومة الإضاءة الحديثة التي أتاحت إقامة المنافسات نهارًا وليلًا في أجواء احترافية مبهجة.

وتأتي هذه البطولة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم رياضة الفروسية ذات الطابع التراثي الأصيل، وإبراز الوجه الحضاري لمصر على الساحة الرياضية العالمية، بما يعكس قدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية. كما تؤكد الوزارة التزامها المستمر بدعم الرياضيين والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية، خاصة رياضة الفروسية التي تحظى بمكانة خاصة في التاريخ والثقافة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية البطولة الدولية لقفز الموانع وادى الفروسية عين الحياة الفسطاط الفروسية المصرية رياضة القفز الفرسان

مواد متعلقة

ضبط مسنة ادعت طرد زوجها من منزله في الشرقية

القبض على 4 فتيات بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفى بالإسكندرية

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بقيمة 90 مليون جنيه

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص والسير به بالإسكندرية

ضبط تشكيل عصابي للنصب على راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية بالجيزة

ضبط 11 متهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

الأجهزة الأمنية تطارد لصوص الدعم والمتلاعبين فى أسعار الخبز البلدي

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية