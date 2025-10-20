بمشاركة 190 فارسًا، الداخلية تنظم البطولة الدولية لقفز الموانع

نظمت وزارة الداخلية البطولة الدولية لقفز الموانع للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 190 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم، في أجواء مبهرة على ملاعب وادي الفروسية المطلة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، والتي تُعد من أبرز الوجهات الرياضية في مصر لما تتمتع به من تجهيزات تنظيمية وفنية متكاملة.

وشهدت فعاليات البطولة منافسات قوية بين الفرسان الذين تباروا في القفز على ارتفاعات مختلفة وسط أجواء تنظيمية متميزة، ساهمت فيها التجهيزات المتطورة للملاعب، ومنظومة الإضاءة الحديثة التي أتاحت إقامة المنافسات نهارًا وليلًا في أجواء احترافية مبهجة.

وتأتي هذه البطولة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم رياضة الفروسية ذات الطابع التراثي الأصيل، وإبراز الوجه الحضاري لمصر على الساحة الرياضية العالمية، بما يعكس قدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية. كما تؤكد الوزارة التزامها المستمر بدعم الرياضيين والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية، خاصة رياضة الفروسية التي تحظى بمكانة خاصة في التاريخ والثقافة المصرية.

