الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على سائق نقل بسوهاج بعد ظهوره في فيديو يسير برعونة ويضع إضاءة مبهرة

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل يسير برعونة على الطريق، واضعًا إضاءة مبهرة في خلفية السيارة، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (عامل – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج). 

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

سوهاج سائق نقل السير برعونة وزارة الداخلية الحوادث المرورية الإضاءة المبهرة المرور الامن العام

