القبض على سائق نقل بسوهاج بعد ظهوره في فيديو يسير برعونة ويضع إضاءة مبهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل يسير برعونة على الطريق، واضعًا إضاءة مبهرة في خلفية السيارة، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (عامل – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج).

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.