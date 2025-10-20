الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص والسير به بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منشور مدعوم بصور يظهر قائد سيارة ملاكي يصطدم بأحد الأشخاص ويسير به وهو يعتلي مقدمة السيارة بمحافظة الإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا بقيام قائد سيارة ملاكي – مقيم بدائرة قسم أول المنتزه – بالاصطدام بـ أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم سيدي جابر – أثناء قيادته دراجة هوائية بأحد الطرق بدائرة القسم، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة (سارية التراخيص) وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

