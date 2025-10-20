الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

أمن المنافذ يحيل 41 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بينها تهرب جمركي

أمن المنافذ، فيتو
أمن المنافذ، فيتو

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 41 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط قضايا في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي، ومجال الأمن العام، ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما تم تنفيذ  أحكام قضائية، وضبط مخالفات مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

