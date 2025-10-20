الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي للنصب على راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية بالجيزة

الداخلية تضبط تشكيلًا
الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا بالجيزة للنصب على المواطنين

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من سبعة أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم.

وتعود الواقعة إلى ما تبلغ به لقسم شرطة حدائق أكتوبر من أحد المقاولين – مقيم بمحافظة قنا ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم – أفاد بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي بعد أن اتفق مع أحد الأشخاص على شراء عملة أجنبية، وأثناء المقابلة حضر عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على أمواله قبل أن يفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الجناة وبحوزتهم 4 تماثيل مقلدة كانوا يستخدمونها في عمليات النصب بزعم أنها أثرية، وفرد خرطوش، والمبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في الاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الجيزة شرطة حدائق أكتوبر تشكيل عصابي نصب واحتيال العملات الأجنبية القطع الاثرية تماثيل مقلدة سرقة أموال

مواد متعلقة

ضبط 11 متهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

الأجهزة الأمنية تطارد لصوص الدعم والمتلاعبين فى أسعار الخبز البلدي

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضربات أمنية لضبط المتورطين بجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمضبوطات 21 مليون جنيه

القبض على مالك شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة

ضبط سائق أجرة تعدى على فتاة في البحيرة

وزير الداخلية يقرر إبعاد يمني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

الحالة المرورية اليوم الإثنين، زحام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية