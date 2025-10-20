الإثنين 20 أكتوبر 2025
ضبط 11 متهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 11 متهما باستغلال 16 طفلا فى أعمال التسول

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط  5 رجال و6 سيدات – لاثنين منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وتم ضبط 16 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بطريقة إلحاحية والتسول.
 

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي واستغلالهم للأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه إحدى دور الرعاية الاجتماعية حفاظًا على سلامتهم ومستقبلهم.

الجريدة الرسمية