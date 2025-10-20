مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حادثًا مروعًا إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل أمام مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن وفاة طبيب أسنان شاب وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة.

حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 3 أشخاص بالحسينية

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث أسفر عن وفاة محمد سمير كمال، 29 عامًا، طبيب أسنان، مقيم بمركز الحسينية، بينما أُصيب أحمد السيد شحاتة، 16 عامًا، طالب، بكسر في قاعدة الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى تحويله لتلقي العلاج اللازم، كما أُصيب عادل موريس، 58 عامًا، رئيس قسم بأحد مصانع الجلود بالصالحية الجديدة، بكسور متفرقة بالجسم.

نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.