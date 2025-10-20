الإثنين 20 أكتوبر 2025
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

 شهدت محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حادثًا مروعًا إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل أمام مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن وفاة طبيب أسنان شاب وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة.

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

 حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 3 أشخاص بالحسينية 

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث أسفر عن وفاة محمد سمير كمال، 29 عامًا، طبيب أسنان، مقيم بمركز الحسينية، بينما أُصيب أحمد السيد شحاتة، 16 عامًا، طالب، بكسر في قاعدة الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى تحويله لتلقي العلاج اللازم، كما أُصيب عادل موريس، 58 عامًا، رئيس قسم بأحد مصانع الجلود بالصالحية الجديدة، بكسور متفرقة بالجسم.

نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

 

