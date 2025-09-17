ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

ارتفعت حصيلة حادث اصطدام قطار بدراجة نارية "تروسيكل" أمام مزلقان قرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، إلى مصرع شخص وسيدة، إضافة إلى إصابة آخر بإصابات بالغة.

جرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالشرقية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مزلقان الموت بميت ربيعة البيضاء.. الأهالي يجددون الاستغاثة قبل وقوع كارثة جديدة

أطلق أهالي قرية ميت ربيعة البيضاء بمركز بلبيس خلال الأيام الماضية عدة استغاثات إلى المسئولين بهيئة السكة الحديد بالشرقية، محذرين من خطورة الإهمال المتكرر بعد ترك المزلقان مفتوحًا أثناء مرور القطارات، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين.

وجدد الأهالي مطالبهم بسرعة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين في هذا التقصير الجسيم، قبل أن تتكرر المأساة ونفقد المزيد من الأبرياء.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

