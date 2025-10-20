الإثنين 20 أكتوبر 2025
النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مخزن ببولاق أبو العلا

انتدبت نيابة بولاق ابو العلام الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة بولاق أبو العلا.

 

وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع في مخزن خردة حديد، داخل جمالون على مساحة 1000 متر، والجزء المحترق على مساحة 150 مترا.

وأوضحت المعاينة أن الحريق لم يسفر عن وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أى إصابات.

 

 

حريق مخزن خردة ببولاق أبو العلا

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

