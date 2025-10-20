النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مخزن ببولاق أبو العلا

انتدبت نيابة بولاق ابو العلام الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع في مخزن خردة حديد، داخل جمالون على مساحة 1000 متر، والجزء المحترق على مساحة 150 مترا.

وأوضحت المعاينة أن الحريق لم يسفر عن وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أى إصابات.

حريق مخزن خردة ببولاق أبو العلا

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق مخزن خردة ببولاق أبو العلا، فيتو

حريق مخزن خردة ببولاق أبو العلا، فيتو

حريق مخزن خردة ببولاق أبو العلا، فيتو

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.