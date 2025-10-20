مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم مروع أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بوقوع حادث سير في اتجاه فاقوس بنطاق مدينة الصالحية الجديدة.

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 11 راكبا



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين أحدهما السائق والآخر طالب بكلية الطب، فضلًا عن إصابة 9 أشخاص آخرين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 11 راكبا،فيتو

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثث الموتي إلى مستشفى الصالحية الجديدة

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 11 راكبا،فيتو



وجارٍ رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 11 راكبا،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.