الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

حوادث الطرق، فيتو
حوادث الطرق، فيتو

 شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم مروع أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بوقوع حادث سير في اتجاه فاقوس بنطاق مدينة الصالحية الجديدة.

الأمن يحقق في إصابة سائق توك توك إثر انسكاب بنزين عليه في الشرقية

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 11 راكبا


على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين أحدهما السائق والآخر طالب بكلية الطب، فضلًا عن إصابة 9 أشخاص آخرين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

<span style=
نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 11 راكبا،فيتو

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثث الموتي إلى مستشفى الصالحية الجديدة

 

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

<span style=
نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 11 راكبا،فيتو


وجارٍ رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

<span style=
نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 11 راكبا،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة واصابة 11 شخصا بالشرقية أخبار حوادث الطرق حوادث محافظة الشرقية أخبار حوادث مصر اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

من أجدع الناس، هاني عادل ينعى والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة

أول تعليق من وزارة الرياضة على أزمة لاعبي تنس الطاولة

الرقابة على الصادرات: إعداد معامل متطورة تتوافق مع أحدث المواصفات العالمية

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر ورقة تحليلية شاملة حول أيام الترشح لانتخابات البرلمان

ضربات أمنية لضبط المتورطين بجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمضبوطات 21 مليون جنيه

القبض على مالك شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة

لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، فتح قاعات متحف التحرير بدون عرض آثار توت عنخ آمون

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية