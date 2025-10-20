تأهيل 570 سيدة بالشرقية لتمكينهن اقتصاديا وتحسين معيشتهن

أكدت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، أستمرار متابعة المشروعات التي تم تسليمها للأسر المستحقة، للتأكد من استفادتهم الفعلية من الدعم المقدم، وذلك من خلال تنظيم زيارات ميدانية للاطمئنان على تحقيق أهداف المبادرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.

تجهير مقر المجلس بالمعدات المطلوبة

كما أوضحت مقررة المجلس أنه تم تجهيز وتشغيل الوحدة الإنتاجية بفرع المجلس القومي للمرأة بالزقازيق، والتي تضم 9 ماكينات سينجر و2 ماكينة أوفر، بالإضافة إلى ماكينة زراير واحدة وماكينة عراوي واثنين مقص كهربائي ومعهم ماكينة طباعة 5 قطع.

تنفيذ 45 دورة تدريبية و35 تدريبا على الخياطة

وقالت إنه تم من خلال هذه الوحدة الإنتاجية تنفيذ 45دورة تدريبية بالإضافة إلى 35 تدريبًا على أعمال الخياطة والتفصيل و4 تدريبات على (إنتاج الزيوت العطرية) بالإضافة إلى 6 تدريبات على (الطباعة على القماش).

السيدات المستفيدات بلغن 570 سيدة

وبلغ عدد السيدات المستفيدات 570 سيدة، تم تدريبهن وتأهيلهن لسوق العمل على إنتاج المفروشات والملابس الجاهزة والزيوت العطرية، كما تم تنفيذ دورات تدريبية حول مهارات التسويق الإلكتروني، بهدف دعم السيدات في تسويق منتجاتهن وتحقيق الإستدامة الإقتصادية.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية ضمن حياة كريمة

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على متابعة مشروعات التمكين الاقتصادي على أرض الواقع، ودعم المستفيدين فنيًا وإداريًا، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "حياة كريمة».

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نجحت في إحداث طفرة حقيقية داخل القرى المستهدفة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متكاملة ساهمت في رفع جودة حياة المواطنين، موضحًا أن المبادرة لا تقتصر على مشروعات البنية التحتية فقط، بل تمتد لتشمل تمكين الأسر الأقل دخلا إقتصاديًا، بما يعزز قدرتها على الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

