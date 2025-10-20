تصدير 49 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الاعلامي بهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (11) سفينة، وتم تداول (61000) طن بضائع و(665) شاحنة و(81) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(176) شاحنة و(41) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (60000) طن بضائع و(489) شاحنة و(40) سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين PELAGOS EXPRESS والحرية1، فيما استقبل الميناء أمس السفينة HONG BO 9 فارغة وغادرت السفينة IBRAHIM JAHAN علي متنها ( 49000 ) طن فوسفات تصدير إلى الهند وغادرت أيضا السفينة ALcudia Express.

كما شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(287) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين ونيو عقبة.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1247 راكبا.



