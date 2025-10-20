الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصدير 49 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الاعلامي  بهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (11) سفينة، وتم تداول (61000) طن بضائع و(665) شاحنة و(81) سيارة. 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(176) شاحنة و(41) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (60000) طن بضائع و(489) شاحنة و(40) سيارة.
 

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين PELAGOS EXPRESS والحرية1، فيما استقبل الميناء أمس السفينة HONG BO 9 فارغة وغادرت السفينة IBRAHIM JAHAN علي متنها ( 49000 ) طن فوسفات تصدير إلى الهند وغادرت أيضا السفينة ALcudia Express. 

كما شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(287) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين ونيو عقبة. 
سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1247 راكبا.
 

الجريدة الرسمية