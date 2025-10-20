تعاون مشترك بين "البحوث الزراعية" و"العربية للتنمية" لتنظيم دورات تدريبية للباحثين

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في مركز البحوث الزراعية، أنشطة التعاون المشترك والمثمر من خلال فعاليتين هامتين تهدفان إلى دعم البحث العلمي، رفع كفاءة الباحثين، ومواجهة تحديات التنمية الزراعية المستدامة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ونظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع للمركز وبالشراكة مع المنظمة، دورة تدريبية مكثفة بعنوان: “تربية وإنتاج تقاوى المحاصيل الحقلية لمجابهة التغيرات المناخية”، استمرت فعالياتها خمسة أيام، بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة بمحافظة الغربية.

واستهدفت الدورة إلى رفع كفاءة الباحثين وتنمية مهاراتهم في مجالات التربية وإنتاج التقاوى، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، حيث شهد اليوم الأول محاضرة علمية متميزة بعنوان: “دور نقل التكنولوجيا لمجابهة التغيرات المناخية في المحاصيل” ألقاها الدكتور خالد جاد، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب، استعرض خلالها أهمية نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة ودور المدارس الحقلية في رفع وعي المزارعين بالتوصيات الفنية والممارسات الزراعية السليمة.

وفي سياق متصل يستعد مركز البحوث الزراعية لتنظيم المنتدى الثقافي الثاني بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والذي سيُقام تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المنتدى، أن هذا المنتدى يُعد منصة علمية وثقافية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات البحثية، لافتا إلى أن فعاليات المنتدى من المقرر أن تتضمن تكريم عدد من العلماء والجهات المتميزة، من بينهم المعامل المرجعية المعتمدة من دول الكوميسا، والحاصلون على جائزة الدولة التشجيعية من المركز لعام ٢٠٢٥، وعلماء مركز البحوث الزراعية المدرجون ضمن قائمة ستانفورد لعام ٢٠٢٥ لأفضل العلماء على مستوى العالم.

ويستضيف المنتدى محاضرتين رئيسيتين للدكتور علي سليمان، مستشار المنظمة العربية للتنمية الزراعية للصحة النباتية وسلامة الغذاء، حيث يلقي محاضرة بعنوان: “الحجر الزراعي.. حماية نباتية وتيسير تجاري”، وأخرى للدكتورة أماني الحفني، الأستاذ بمعهد وقاية النباتات وخبير بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ستشارك بمحاضرة بعنوان: “تقييم الوضع الحالي للالتزام بمعايير سلامة الغذاء في الوطن العربي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.