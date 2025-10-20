إبراهيم رمضان: خروقات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في غزة تؤكد تجاهل الاتفاقات الدولية

قال المستشار إبراهيم رمضان إبراهيم، الأمين العام المساعد لـ الحزب الناصري وعضو المكتب السياسي، إن استمرار الخروقات التي يرتكبها الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من اتفاق شرم الشيخ، يعد أمرًا غير مفاجئ.

وأوضح رمضان في تصريح خاص لــ"فيتو" أن الكيان الصهيوني، رغم توقيعه على الاتفاق، قد خرقه بالفعل 80 مرة، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيًا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، مشيرًا إلى أن 21 خرقًا جديدًا حدث فقط أمس.

وأضاف رمضان: “إن الكيان الصهيوني اعتاد على عدم احترام الاتفاقيات التي يوقع عليها، خاصة في ظل حكومة يمينية متطرفة يقودها نتنياهو، الذي يبدو أنه لا يعير أي أهمية للاتفاقات الدولية ويواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين”.

وأكد رمضان أن “محاولات اليمين المتطرف في إسرائيل لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار لن تتوقف، إذ إن هناك عناصر داخل الحكومة الإسرائيلية رفضت إتمام اتفاق شرم الشيخ منذ البداية، لأن الاتفاق يعزز مكانة القضية الفلسطينية ويمنحها زخمًا دوليًا”.

وأوضح أن "هذه المحاولات تشمل استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار وتنفيذ ضربات جوية واعتقالات متعمدة، في خطوة استفزازية تهدف إلى تقويض التفاهمات المبرمة".

وأضاف: “التيار المتشدد بقيادة نتنياهو وبن غفير يسعى بشكل دائم لتحين الفرصة لأي تصرف من حماس، ليصور الأمر على أنه خرق من الطرف الفلسطيني في محاولة لتبرير الخروقات الإسرائيلية”.

وطالب رمضان الدول الراعية لاتفاق شرم الشيخ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، تركيا، وقطر، بالتحرك بشكل جاد للضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أن “التيار المتشدد في إسرائيل إذا استمر في تلك الخروقات، سيكون مضطرًا لمواجهة محاكمات دولية في حال توقف إطلاق النار بشكل نهائي”.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق قرار وقف الحرب على القطاع، حيث رصدت الوكالة الفلسطينية “قدس برس” 80 خرقًا موثقًا منذ الإعلان عن وقف العدوان.

وأوضح المكتب أن هذه الخروقات شملت إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصفًا مدفعيًا وغارات جوية استهدفت الأحياء السكنية، بالإضافة إلى اعتقال المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال استخدم في اعتداءاته الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف المدن، بالإضافة إلى الطائرات الحربية والمسيرة التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية وتنفيذ عمليات إطلاق نار يومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.