الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

الحكم في دعوى بطلان عمومية الأهلى 26 أكتوبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز دعوى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الاهلي المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025، للحكم بجلسة 26 أكتوبر الجاري. 

 

وجاء في الدعوى، أن الجمعية العمومية باطلة لعدم بلوغ نصاب صحة الحضور، فضلًا عن بطلان ورقة التصويت لعدم احتوائها على خانة “لا أوافق”.


وخلال الجلسة، أكد المحامي خالد سليمان، أن مذكرة وزير الشباب والرياضة المقدمة له تضمنت أن التعديلات المعروضة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي لا تقبل الرفض، واعتبر ذلك أمرًا بالغ الخطورة يؤكد بطلان قرار الوزير رقم 1112 لسنة 2025، لمخالفته القاعدة التشريعية بالقانون رقم 171 لسنة 2025.


وأضاف أن ما ورد بمذكرة دفاع الوزير يمثل دينًا جديدًا لا يتفق مع صحيح القانون، مطالبًا ببطلان القرار وما ترتب عليه من آثار

