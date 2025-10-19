الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد شهرين فقط من زفافه، الشرقية تودع ضابط شرطة من قرية هرية رزنة

جنازة ضابط شرطة بالشرقية،
جنازة ضابط شرطة بالشرقية، فيتو

شَيَّعَ أهالي قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، اليوم، جثمان النقيب يوسف محمد الحسيني، معاون مباحث بمديرية أمن الإسماعيلية في جنازة مهيبة حضرها عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، إلى جانب لفيف من أصدقائه وزملائه ومحبيه.

اليوم، تشييع جثمان معاون مباحث الإسماعيلية بعد وفاته في حادث أثناء توجهه لعمله

"عريس من شهرين".. وفاة الشاب يوسف تهز الشرقية والحزن يغمر جنازته

انطلقت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد التوحيد بالقرية، حيث خيم الحزن على الجميع، وودعوه بالدعاء والدموع، في مشهد مؤثر يعكس حجم الحزن لفقدانه المفاجئ في حادث سير  بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بعد مرور شهرين فقط على زفافه.

وفاة ضابط شرطة،فيتو
وفاة ضابط شرطة،فيتو
جنازة ضابط شرطة بالشرقية،فيتو
جنازة ضابط شرطة بالشرقية،فيتو

مجلس إدارة نادي الشرقية ينعي الفقيد.. وزملاؤه: كان مثالًا للأخلاق والتفاني في خدمة الوطن

ونعى مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور حمدي مرزوق، وجميع أعضاء المجلس، الشهيد الراحل، مقدّمين خالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد الحسيني، عضو الجمعية العمومية بالنادي، في وفاة نجل شقيقه النقيب يوسف الحسيني، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

منصات التواصل تمتلئ برسائل الوداع والثناء على أخلاق "نقيب الزقازيق"

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في الزقازيق ومختلف مدن الشرقية، موجة واسعة من الحزن، حيث تداول رواد "فيسبوك" صور الفقيد، معبّرين عن تقديرهم لأخلاقه الرفيعة ودماثة خلقه وحسن تعامله مع الجميع، مؤكدين أنه كان مثالًا للضابط الخلوق المخلص في عمله والمحب لوطنه وزملائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع ضابط شرطة بالإسماعيلية أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث الطرق مصر وفاة نقيب شرطة اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

في رسالة عاجلة لرئيس الوطنية للانتخابات.. السادات يطالب بتوضيح أسباب استبعاد بعض ممثلي الأحزاب والمستقلين

لطفي لبيب يظهر في فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر بالندوة التثقيفية 42

النصر السعودي يسجل أرقاما مذهلة تحت قيادة جيسوس

أسقف حلوان والمعصرة: سنقبل الذكاء الاصطناعي بشرط الحفاظ على هويتنا وإنسانيتنا

مصر للمعلوماتية تفعل مذكرتي تفاهم مع جامعتي "سيزي" و"ايزار ديجتال" الفرنسيتين

حرب الوعي ورد مصر على شائعة تهجير الفلسطينيين تتصدر الندوة التثقيفية 42 بحضور السيسي

صراع اللحظات الأخيرة، القضاء الإداري ينظر طعون مرشحي الشرقية قبل إعلان القوائم النهائية

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، زيد بن الخطاب شهيد اليمامة

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية