القبض على مالك شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على “مالك شركة”، بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وحاول المتهم إخفاء حصيلة نشاطه الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).



وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى أجراها المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

